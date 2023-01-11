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11 Oca 2023 19:05

İran, Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

İran, Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Kenani, bu terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar diledi.

Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, Kabil polis sözcüsü Khalid Zadran, olayın yerel saat ile 11:30 sularında gerçekleştiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 4 sularında Dışişleri Bakanlığı yolu üzerinde maalesef can kaybıyla sonuçlanan bir patlama meydana geldi. Güvenlik ekipleri bölgeye ulaşmıştır ve olayın detayları daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" dedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

News Code 1906987

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