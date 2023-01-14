ABD ile Güney Kore'den ortak askeri tatbikat

Yonhap'ın haberine göre, sınır kenti Paju’da düzenlenen ortak askeri tatbikata Güney Kore ordusundan bir birlik ile ABD'nin 2'inci Piyade Tümeni’ne bağlı Stryker Tugay Muharebe Timi katıldı.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınıra yakın bir bölgede yapılan tatbikata yaklaşık 800 asker katıldı.

Güney Kore ordusundan "Baekho" adı verilen tekerlekli zırhlı araçlar, "Hyungung" adlı tanksavar füzesinin yanı sıra Stryker zırhlı muharebe araçları ve keşif hava araçları dahil olmak üzere çeşitli araçlar tatbikatta yer aldı.

Öte yandan, ABD ile Güney Kore, Kuzey'in nükleer silah kullanma ihtimaline karşı gelecek ay yeni bir tatbikat düzenleyecek.

11 gün sürmesi planlanan tatbikatın ara verilmeden yapılacak ilk ve en uzun tatbikat olması bekleniyor.

AA