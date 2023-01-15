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15 Oca 2023 16:44

Siyonist Rejim güçleri bir Filistinliyi şehit etti

Siyonist Rejim güçleri bir Filistinliyi şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da Siyonist Rejim askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

AA'ya göre, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ramallah'ın kuzeyindeki Silvad beldesi yakınında işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde "İsrail askerlerinin Silvad beldesinin batı girişinde gerçek mermiyle yaraladığı 45 yaşındaki Filistinlinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği" belirtilirken, görgü tanıkları da "Siyonist güçlerinin sözlü tartışmaya girdiği Filistinliyi aracından zorla indirerek yakın mesafeden ateş ettiğini" aktardı.

News Code 1907056

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