Çin'den İsrail'e "kışkırtıcı eylemleri durdurun" çağrısı

Arap medyasına göre ilk yurt dışı ziyaretlerini Afrika ülkelerine yapan Çin'in yeni Dışişleri Bakanı Çin Gang, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı ile Kahire'deki görüşmeleri sonunda düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Çinli bakanla ayrı ve genişletilmiş bir müzakere oturumu düzenlediğini belirtti. İki ülke heyetlerinin huzurunda, iki ülke arasındaki vizyon ve stratejik ilişkilerin uyumluluğuna atıfta bulunan Şükri, ikili düzeyde siyasi ve ekonomik ve çok taraflı düzeyde iş birliğinin etkinleştirilmesinin ele alındığını ifade etti.

Görüşmelerde Filistin meselesi dahil ortak ilgi alanına giren tüm bölgesel ve uluslararası konuların konuşulduğunu ifade eden Şükri, Çin'in her zaman Filistin halkının meşru haklarını, iki devletli çözümü ve bölgede istikrarın sağlanmasını destekleyen ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Çinli bakan da yaptığı açıklamada, Mısır-Çin ilişkilerinin kapsamlı bir stratejiyi yansıttığını vurguladı.

Filistin meselesinin uluslararası adalet ve hakkaniyetle ilgili temel bir mesele olduğunu söyleyen Çin Dışişleri Bakanı, “Filistin halkının uğradığı adaletsizlik devam etmemeli. Uluslararası toplum Filistin davasına adil bir çözüm bulmalı. Krizin ağırlaşmasının nedeni, tıkanan barış süreci ve iki devletli çözümün olmayışı. Uluslararası toplumun ve büyük güçlerin barış görüşmelerini ilerletmesi önemli. Ayrıca Mısır'ın Filistin davasını desteklemedeki rolü önemli.” dedi.

Çinli yetkili, İsrail rejimine bölgedeki durumun kötüye gitmesini önlemek için özellikle Kudüs'teki Filistinlilere yönelik "kışkırtıcı eylemleri" durdurması çağrısında bulundu.