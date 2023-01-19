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19 Oca 2023 16:42

40 yıllık esir Mahir Yunus özgürlüğüne kavuştu

40 yıllık esir Mahir Yunus özgürlüğüne kavuştu

İsrail işgal rejimi, 40 yıldan beri zindanda tuttuğu Filistinli esir Mahir Yunus'u bugün (19 Ocak Perşembe) sabah serbest bıraktı. 

Filistin Esir Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesindeki Are şehrinin ahalisinden olan, Filistinli esirlerin sütunlarından sayılan ve 40 yıldan beri işgal zindanlarında tutulan 66 yaşındaki Mahir Yunus'un özgürlüğüne kavuştuğunu ve ailesinin evine doğru yola çıktığını duyurdu. 

İşgal güçleri evvelki gece Mahir Yunus'un ailesinin evini basarak herhangi bir karşılama töreni yapmaya kalkışmamaları uyarısında bulunmuştu. 

İşgal rejiminin aşırı siyonist ve aşırı ırkçı sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de iki gün önce, Mahir Yunus için karşılama töreni düzenlenmesine engel olmaları için talimat vermişti. 

Siyonist Rejim kırk yıl esaret hayatı yaşayan Yunus için karşılama törenleri düzenlenmesini kastederek, "herhangi bir terör faaliyetinde bulunulmasına" müsaade etmeyeceğini açıklamıştı. İşgalcilerin zihniyetinde, Filistinlilerin esirlerinin özgürlüğüne kavuşmaları münasebetiyle sevinmeleri ve bu sevinçlerini sokağa yansıtmaları "terör faaliyeti" sayılıyor. 

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

News Code 1907157

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