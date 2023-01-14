Sudani'den "Tahran-Riyad görüşmeleri" açıklaması

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, resmi temaslar için bulunduğu Almanya'da DW kanalına verdiği röportajda, Bağdat'ın komşu ülkelerle ilişkilerini değerlendirdi.

Sudani, "Irak ve komşuları arasında karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve içişlerine karışmama ilkesine dayanan dengeli ilişkiler, bizim için en iyi yaklaşımdır" dedi.

Tahran ile Riyad arasında ilişkilerin yeniden başlası için yürütülen müzakerelere değinen Sudani, "Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bölge ülkeleri ile İran arasındaki bakış açısını yakınlaştırmak, hükümetin izlediği ve sürdürmekte olduğu bir yaklaşımdır. Çünkü bu bölgedeki gerginliğin azalmasına yardımcı olur ve Irak'ın ve bölgenin güvenliğine yansıyacaktır." ifadelerinde bulundu.

Sudani, "İran ve Suudi Arabistan'dan yanıt aldık ve yakın gelecekte Bağdat'ta (İran ve Suudi Arabistan arasındaki) görüşmeler yeniden başlayana kadar bu çabayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.