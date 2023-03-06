Sadece İran ve Suriye Lübnan'ı destekledi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Gaziler ve Esirleri Anma Günü münasebetiyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Nasrullah, Knesset'in Filistinlilerin idam edilmesine onay verecek bir yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

Bu teklifi “ahmakça bir adım” olarak değerlendiren Nasrullah, Siyonistlere seslenerek, “Bu girişiminiz, Filistinli direnişçilerin şehadet operasyonlarını gerçekleştirme azim ve kararlılığını daha da güçlendirecektir.” dedi.

Nasrullah Hawara cinayetine de değinerek, "Elbette Siyonist Rejim'in barbarlığı için bir nedene veya delile ihtiyacımız yok. Filistinlilerin yaşadığı Hawara köyünde yaşananlar vahşetin simgesiydi, ama dünya hala delil arıyor, onlara yaşananların Siyonistler tarafından yapıldığını belirtmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

'Sadece İran ve Suriye Lübanan'ı destekledi'

“Lübnan ordusu, subay ve askerleriyle vatanın sınırlarında Siyonist işgalcilerin önünde durup onların ilerlemesine izin vermemektedir. Lübnan'ın caydırıcı gücü olmadan böyle bir şey gerçekleşemezdi.” diyen Nasrullah, sadece İran ve Suriye’nin Lübnan'ın caydırıcı gücünü desteklediğini vurguladı.

Nasrullah, Lübnan'ın güneydoğusundaki Suriye ve işgal altındaki Filistin sınır hattında yer alan stratejik öneme sahip Şeba Çiftlikleri’ne ilişkin, “Deniz veya kara sınırı söz konusu olduğunda Lübnan topraklarından asla vazgeçmeyecektir. Her ne pahasına olursa olsun Şeba Çiftlikleri'nin düşman işgalinden kurtarılması gerek." açıklamasını yaptı.