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23 Oca 2023 18:07

İran'da gezilecek tarihi mekan: Mesudi Evi

İran'da gezilecek tarihi mekan: Mesudi Evi

Mesudi Evi, Tuyserkan'ın turistik yerlerinden biri olarak Kaçar döneminden kalma bir binadır.

Mesudi Evi, İran'ın Hamedan eyaletine bağlı Tuyserkan kentinde bulunan Kaçar dönemine ait eski binalardan biridir.

İran'da tarihi yapıt: Mesudi Evi

1332 metrekare alanı kapsayan Mesudi Evi 2 kattan oluşmaktadır. Her katta bir ana oda ve birkaç yan oda bulunmaktadır.

Bu tarihi binanın en önemli bölümü zemin katta bulunan kral odasıdır.

İran'da tarihi yapıt: Mesudi Evi

Bu odanın tüm tavan ve duvarları, bitki ve insan motiflerini içeren, alçı, ayna ve yağlı boya ve renkli tablolarla doludur.

İran'da tarihi yapıt: Mesudi Evi

Oda duvarlarının üst bölümünde ve sıvalı motifler arasında Firdevsi'nin Shahnameh'inden Kaçar dönemine kadar alınmış eski İran krallarının resimleri yer almaktadır.

150 yıllık bir geçmişe sahip olan bu tarihi bina 1995 yılında İran'ın kültürel miras eserleri listesine girmişti.

İran'da tarihi yapıt: Mesudi Evi

Bu bina şu anda müze işlevi yapmakta ve çok sayıda turisti ağırlamaktadır.

News Code 1907246

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