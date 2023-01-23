İran'da gezilecek tarihi mekan: Mesudi Evi

Mesudi Evi, İran'ın Hamedan eyaletine bağlı Tuyserkan kentinde bulunan Kaçar dönemine ait eski binalardan biridir.

1332 metrekare alanı kapsayan Mesudi Evi 2 kattan oluşmaktadır. Her katta bir ana oda ve birkaç yan oda bulunmaktadır.

Bu tarihi binanın en önemli bölümü zemin katta bulunan kral odasıdır.

Bu odanın tüm tavan ve duvarları, bitki ve insan motiflerini içeren, alçı, ayna ve yağlı boya ve renkli tablolarla doludur.

Oda duvarlarının üst bölümünde ve sıvalı motifler arasında Firdevsi'nin Shahnameh'inden Kaçar dönemine kadar alınmış eski İran krallarının resimleri yer almaktadır.

150 yıllık bir geçmişe sahip olan bu tarihi bina 1995 yılında İran'ın kültürel miras eserleri listesine girmişti.

Bu bina şu anda müze işlevi yapmakta ve çok sayıda turisti ağırlamaktadır.