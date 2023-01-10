İran'da gezilecek yerler: Naz Adaları

Naz Adaları, Keşm Adası kıyısındaki iki gelgit adasıdır. Alçak gelgitte, Keşm'in gelgit bölgesi adaları kıyıya bağlar ve yüksek gelgitte kıyı bölgesi sular altında kalır ve iki tepe ada olur.

Naz Adaları, Keşm Adası'nın ve İran'ın güneyindeki turistik yerlerdir.

Bu adalar, turizmin yanı sıra ekonomik açıdan da ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu adalar, Keşm'in yedi harikasından biri olarak sayılmaktadır.

At ve deve yarışı bu adalarda kendi hayranları olan eğlencelerden biridir.

Bu adalara seyahat etmek için en iyi zaman, havanın ılıman olduğu sonbahar ve kış aylarıdır.