  1. Kültür
10 Oca 2023 17:43

İran'da gezilecek yerler: Naz Adaları

İran'da gezilecek yerler: Naz Adaları

Keşm Adası kıyısındaki Naz Adaları, İran'ın güneyindeki turistik yerlerden biridir.

Naz Adaları, Keşm Adası kıyısındaki iki gelgit adasıdır. Alçak gelgitte, Keşm'in gelgit bölgesi adaları kıyıya bağlar ve yüksek gelgitte kıyı bölgesi sular altında kalır ve iki tepe ada olur. 

İran'da gezilecek yerler: Naz Adaları

Naz Adaları, Keşm Adası'nın ve İran'ın güneyindeki turistik yerlerdir.

Bu adalar, turizmin yanı sıra ekonomik açıdan da ayrı bir önem taşımaktadır.

İran'da gezilecek yerler: Naz Adaları

Bu adalar, Keşm'in yedi harikasından biri olarak sayılmaktadır.

İran'da gezilecek yerler: Naz Adaları

At ve deve yarışı bu adalarda kendi hayranları olan eğlencelerden biridir.

İran'da gezilecek yerler: Naz Adaları

Bu adalara seyahat etmek için en iyi zaman, havanın ılıman olduğu sonbahar ve kış aylarıdır.

News Code 1906918

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