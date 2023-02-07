  1. Kültür
7 Şub 2023 13:38

Tarihi İsfahan Ulu Camii'ne kısa bakış

Tarihi İsfahan Ulu Camii'ne kısa bakış

İsfahan Ulu Camii ya da İsfahan Cuma Camisi, İran'ın İsfahan eyaletinde yer alan tarihi eserlerden biridir.

İsfahan, İran'ın en turistik şehirlerinden biridir. Bu şehir en çok tarihi eserleri ile tanınır.

İsfahan Ulu Camii ya da İsfahan Cuma Camisi, bu kentin bu kentte yer alan en eski binalardan biridir.

Tarihi İsfahan Ulu Camii'ne kısa bakış

Cami, 771 yılından 20. yüzyılın sonlarına kadar devam eden inşaat, yeniden yapılanma, ilaveler ve yenilemelerin sonucunda bugünkü halini almıştır.

Tarihi İsfahan Ulu Camii'ne kısa bakış

İsfahan Ulu Camii orijinal olarak ham kilden inşa edilmiştir, ancak tuğlanın sağlamlığı, yüksek inşaat hızı ve diğer faktörler nedeniyle yeniden inşasında tuğla kullanılmıştır.

Dört eyvanlı olarak inşa edilmiş olan cami, İslam asırlarının sanatsal ve mimari yeniliklerini kendi içinde toplamıştır.

Tarihi İsfahan Ulu Camii'ne kısa bakış

Cami,sanatsal açıdan birçok yabancı turist tarafından çok ilgi gören yerler arasındadır.
 

News Code 1907503

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