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24 Oca 2023 18:12

Emir Abdullahiyan, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu

Emir Abdullahiyan, Özbekistan'da ikili temaslarda bulundu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Özbekistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Taşkent temasları devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Özbekistan’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Emir Abdullahiyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi​​​​​​​, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Teşkilat Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri ile uluslararası kuruluşların yetkilileri katıldı.

News Code 1907276

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