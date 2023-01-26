Cenin'de İsrail'a ait İHA düşürüldü

İşgal gücü ordusunun Cenin kampı ve çevresine baskın düzenlediğini aktaran Filistin medyası, direniş grupları ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını aktardı.

Rejime ait bir insansız hava aracının (İHA) Cenin kampında Cenin Taburu tarafından hedef alındığı bildirildi.

Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlar devam ediyor

Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde ve Kudüs'te yine baskınlar gerçekleştirdi ve bazı kişileri gözaltına aldılar.