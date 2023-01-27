İran'dan Cenin'deki baskına sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı üzerinden Siyonist İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskına tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan'ın yaptığı paylaşımda, "Cenin kalesi sağlam olduğu için herhangi bir geri çekilme söz konusu olamaz." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplum ve İslam ülkelerine seslenen Emir Abdullahiyan, "Siyonist Rejim'in Cenin kampındaki vahşi saldırısı ve katliamına karşı derhal harekete geçilmelidir." dedi.

Siyonist İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli şehit olmuştu.

Siyonist askerlerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.