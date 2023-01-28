  1. Siyaset
28 Oca 2023 11:39

İranlı diplomattan Cenin'deki baskına kınama

İranlı diplomattan Cenin'deki baskına kınama

İran'ın Viyana Büyükelçisi Abbas Bakırpur, Siyonist İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını kınadı.

İran'ın Viyana Büyükelçisi Abbas Bakırpur Twitter'den yaptığı bir paylaşımda Siyonist Rejim güçleri tarafından Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen ve birçok Filistinlinin şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan baskını kınadı.

Bakırpur paylaşımında, "Bu eylem bir kez daha Siyonist rejimin apartheid karakterini gösterdi"ifadesini kullandı.

Bakırpur attığı başka bir tweette, "Siyonist rejimin gündelik cinayetlerin karşı sözde insan hakları savunculularının sessizliği söylenecek çok şeyin olduğunu gösteriyor" ifadesinde bulundu.

News Code 1907331

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