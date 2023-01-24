İran: Suriye Savunma Bakanlığı ile işbirliğine hazırız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Tahran'da bir araya geldi.

İşgal altındaki Filistin topraklarda yaşanan son gelişmelere değinen Tümgeneral Selami, "Siyonistlerin işgal altındaki Batı Şeria, Cenin, Gazze ve diğer bölgelerde güvensizlik ortamı yaratması bu rejimin çöküşünü gösteriyor" dedi.

Tümgeneral Selami, Suriye ile İran arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin geliştirilmesinin önemine de vurgu yaparak, “Suriye silahlı kuvvetlerine ihtiyaç duyduğu konularda yardım sunmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Suriye Savunma Bakanı Abbas ise "Direniş nedeniyle düşmanı her geçen gün geri adım atıyor ve Amerika'nın bölgedeki politikaları başarısız kalmıştır" açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği Parlamentosu'nun İran karşıtı kararına değinen Abbas, "Terörün kaynağı olan devletler başkalarını terörle suçluyor. Hizbullah ve Hamas'ı destekleyen Suriye'ye de terörist diyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Resmi tamaslar kapsamında Tahran'a gelen Suriye Savunma Bakanı Abbas, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile dün bir araya gelmişti.

Görüşmede iki ülke arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapılmıştı.