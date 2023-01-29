İran'dan Kanada'daki toplu mezar skandalına tepki

Kanada'daki kilise okullarının bahçesinde yapılan aramalarda, mezar olduğu değerlendirilen 66 yeni bulguya rastlandığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu olayı "büyük bir insanlık trajedisi" olarak değerlendirdi.

Kenani, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu büyük ve korkunç cinayet, ikiyüzlülükle kendisini insan hakları savunucusu olarak göstermeye çalışan ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale eden bir ülkede meydana gelmiştir. Bu olayın 'soykırım'dan başka bir yorumu yok. İnsanlığa karşı işlenen bu suçlar, gerçek adalet arayanların gözünden asla kaçmayacaktır. Kanada hükümeti karanlık geçmişinin hesabını vermelidir." dedi.