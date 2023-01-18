Kanada'da çocuk mezarları skandalı

"İlk Millet (First Nation)" olarak bilinen yerli grup, yaptıkları teknik araştırmalar sonucu, Kuzey Ontario'da bulunan eski bir yatılı okulun alanında, mezar olduğunu düşündükleri 171 bulgu tespit ettiklerini duyurdu. Grubun açıklamasında, "Beş mezar işareti dışındaki buluntularda herhangi bir mezar veya gömü işareti bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kenora bölgesinde faaliyet gösteren grubun üyesi Wauzhushk Onigum Nation, St. Mary's Kızılderili Yatılı Okulu sahasında mezar olduğunu düşündükleri bulgulara, yer altını görüntüleyebilen radarlı aletler kullanarak ulaştıklarını vurguladı.

Şef Chris Skead, yeni bulguların manevi açıdan kendilerini zorladığını, bunun bütün Anishinaabe kabilesini derinden etkilediğini ifade etti.

Ontario Kuzey Kalkınma ve Yerli İşleri Bakanı Greg Rickford, yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda toplumla omuz omuza duruyoruz ve bu çalışmanın bir sonraki aşamasına yardımcı olmak için ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

En son Mart 2022'de, Kanada'nın Alberta eyaletindeki eski bir yatılı kilise okulu arazisinde, resmi kayıtlarda görünmeyen 169 çocuk mezarı tespit edilmişti.

Kaynak: NTV