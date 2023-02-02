İran'dan Fransa'ya Yemen tepkisi

İran ışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, attığı bir tweette, Fransa askeri özel kuvvetleri tarafından İran'ın Yemen'e silah sevkiyatı keşfine dair bazı medya kuruluşlarına yayınlanan haberleri reddederek, bu tür iddiaların siyasi amaçlı ve dünya kamuoyuna yanlış adres vermek için olduğunu söyledi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Yemen'i işgal eden ülkelere silah satışı ve istihbarat yardımı yoluyla askeri anlaşmalar şeklinde doğrudan müdahil olan ve bu ülke halkına yönelik insanlık dışı ablukaya yardım eden ülkeler, başkalarını suçlayacak konumda değiller.

Bu ülkeler, mazlum Yemen halkına karşı dayatılan savaşta yanlış adres vermek ve sorumluluklarından kaçmak yerine, bu acımasız savaştaki fırsatçı ve çıkarcı yaklaşımlarına bir an önce son vermeli."

