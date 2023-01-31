İran'dan ABD Dışişleri Bakanı'nın iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'ın nükleer silah edinmemesi için her seçeneğin masada olduğuna ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

Kenani, ABD’nin hukuki ve uluslararası sorumlulukların bilincinde olması ve bu tür provokatif açıklamaların siyasi sonuçlarını daha fazla düşünmesi gerektiğini ifade etti.

İran'ın, nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu defalarca dile getirdiğini belirten Kenani, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tekrarlanan raporları da bunu doğruluyor. İran'ın ulusal güvenlik doktrininde nükleer silah edinmenin yeri yok." ifadesini kullandı.

Kenani, "İran, nükleer alandaki bilimsel ve teknolojik ilerlemesini sekteye uğratmamış ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na üye bir ülke olarak, sahip olduğu haklara dayanarak kalkınması için her adımı atacak" dedi.

İran'ın kendi topraklarına ve çıkarlarına yönelik en ufak bir tehdit ve saldırıya tahammülünün olmadığını anlatan Kenani, "ABD yönetimi, İran’ın saldırganlara sert ve pişman edici şekilde cevap verdiğini çok iyi bilir" ifadelerinde bulundu.

Blinken'ın açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turuna ilişkin Al Arabiya’ya yaptığı açıklamada İran’ın nükleer faaliyetlerini değerlendirirken, "İran'ın nükleer programıyla ilgili endişelerini gidermenin en etkili yolunun diplomasi olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Diplomasi asla masadan kalkmaz. Ancak Başkan (Joe) Biden, İran'ın nükleer silah edinmemesi konusunda kararlı olduğumuzu ve bunun olmamasını sağlamak için her seçeneğin masada olduğunu da açıkça belirtti. Ama bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

Blinken, "Buna askeri seçenek de dahil mi?" sorusuna "Her şey masada" yanıtını vermişti.