Lübnan'dan Filistin'e büyük destek

Arap medyasına göre Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Cenin kampına düzenlediği ve Filistinlilerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz." denildi.

İşgal altındaki Filistin toprakları, Filistin Yönetimi ve Gazze Şeridi'ndeki gerginliğin yanı sıra Mescid-i Aksa'nın kutsallığının ihlal edilmesinden tamamen işgalci rejimin sorumlu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Filistinlilerin topraklarını, mallarını ve mukaddesatlarını ellerindeki imkanlarla savunma ısrarlarını selamlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bölgedeki durumun kötüleşmesinin işgalci Siyonist Rejim'in saldırgan ve ırkçı politikalarının doğal bir sonucu olduğuna dikkat çekildi.

27 Ocak’ta Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail işgalci güçleri 9 kişiyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, şehitler arasında yaşlı bir kadının da bulunduğunu duyurdu. 4'ü ağır 20 kişi de yaralandı.