Emir Abdullahiyan Nikaragua Devlet Başkanı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Nikaragua'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu ülkenin Devlet Başkanı Daniel Ortega ile bir araya geldi.

Nikaragua'nın ilerleyişini ve kalkınmasını İran'ın ve bölgenin ilerlemesi ve kalkınması olarak gören Emir Abdullahiyan, "ABD'nin eski başkanı Donald Trump, yaptırımların gölgesinde İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmek için çok uğraştı. Ancak biz İran'da yaptırımları kaldırmaya çalıştık." dedi.

Emir Abdullahiyan bu bağlamda yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelere değinerek, "Amerikan tarafı, İran'la doğrudan müzakere etmekte ısrar ediyor" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "İran'ın dost ve kardeş ülke Nikaragua ile ilişkileri geliştirme konusunda herhangi bir kısıtlaması yok. İran halkı ve hükümeti, ülkenin ilerlemesi ve bağımsızlığı yolunda güçlü adımlar atıyor." ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı ayrıca İran Cumhurbaşkanı Sayın Raisi'nin Nikaragua dahil Latin Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştirmesini planladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Managua ziyareti sırasında Nikaraguali mevkidaşı Denis Moncada Colindres'le görüşmüştü.

Bu görüşmede iki taraf, aralarındaki ilişkileri olumlu değerlendirerek, başta ekonomik ve bilimsel-teknolojik alanlar olmak üzere çeşitli boyutlarda işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Bakan Emir Abdullahiyan bu ziyaret sırasında ayrıca Nikaragua Temsilciler Meclisi Başkanı Gustavo Porras ile bir araya geldi.