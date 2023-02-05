Emir Abdullahiyan, Küba Dışişleri Bakanı ile görüştü

Venezuela temaslarının ardından Küba'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu ülkenin Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Bakan Emir Abdullahiyan İran ile Küba arasındaki ilişkilerin güçlü ve en üst düzeyde kurulmuş olduğunu ve her iki ülke bağımsızlığını koruma ve tek taraflılığa karşı çıkma yolunda ortak görüş ve hedeflere sahip olduğunu vurguladı.

ABD'nin Küba olaylarındaki müdahaleci tutumunu da kınayan Emir Abdulahiyan "Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı ülkeler, yaptırım ve kargaşa çıkarma gibi politikalarla bağımsız ülkelerin iç işlerine müdahale etmektedir." dedi.

İran ile ilişkilerin devam etmesinin Küba için bir öncelik olduğunu belirten Bruno Rodriguez ise İran hükümetinin Küba tutumundan dolayı teşekkür etti.