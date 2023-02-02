İran ve Nikaragua dışişleri bakanları görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Nikaragua'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Hüseyin Emir Abdullahiyan bu ülkenin Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'le bir araya geledi.

Bu görüşmede iki taraf, aralarındaki ilişkileri olumlu değerlendirerek, başta ekonomik ve bilimsel-teknolojik alanlar olmak üzere çeşitli boyutlarda işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinden memnuniyetini dile getirerek, siyasi ilişkilerin ayrıcalıklı bir düzeyde olduğunu söyledi.

Bakan Emir Abdullahiyan, ticari ve ekonomik işbirliğinin üzerinde ciddi olarak durulması gereken konular olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan, Nikaragua dışişleri bakanının Tahran'a yaptığı son ziyarette imzalanan iki ülke arasında imzalanan kapsamlı işbirliği programını, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi için yeni ve stratejik bir yol haritası olarak değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, bu görüşmenin başında İran ve Nikaragua dışişleri bakanlıkları arasında imzalanan işbirliği mekanizması ve siyasi istişarelere ilişkin mutabakat zaptı da iki ülke arasındaki işbirliği için uygun bir platform olarak değerlendirildi.

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres da iki ülke arasındaki dostane ilişkilere atıfta bulunarak, İran ve Nikaragua'nın uluslararası forumlarda tek taraflılığa karşı iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son bir yılda iki ülke arasında imzalanan belgelere atıfta bulunan Denis Moncada Colindres, İran ve Nikaragua ilişkilerinin daha da geliştirilmesini temenni etti.