Meksika'dan ABD'ye Küba üzerindeki ablukayı kaldırma çağrısı

Ülkesini ziyaret eden Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile dün bir araya gelen Lopez Obrador, ABD’nin Küba halkına yönelik adaletsiz ve insanlık dışı ablukayı bir an önce kaldırması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Miguel Diaz-Canel, geçtiğimiz yıllar ve aylar boyunca doğal felaketlerden ve ABD’nin ablukasından etkilenen Küba halkının büyük zorluk ve tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Miguel Diaz-Canel, Meksika’ya Küba halkının yanında olduğu için teşekkür etti.

ABD’nin 1962 yılından bu yana uyguladığı yaptırımlar, Küba ekonomisine uzun yıllardır büyük zarar veriyor.

Washington yönetiminden Küba’ya yönelik ablukasını kaldırmasının istendiği karar, Kasım 2022’de BM Genel Kurulu’nda arka arkaya 30. kez onaylanmıştı.

Kaynak: CRI Türkçe