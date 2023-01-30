Ayetullah Hamanei'den ekonomi mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde bazı üreticiler ve bilgi tabanlı teknoloji alanında çalışanlarla bir araya geldi.

Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, ülkedeki geçim sorunlarına değinerek, bu sorunların ekonomik büyüme olmadan çözülemeyeceğini vurguladı.

Ekonomik büyüme ile İran'ın bölgedeki ve dünyadaki konumunu korumamız gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, "Günümüz dünyasında bir ülkenin kalkınması büyük ölçüde ekonomik durumuyla ilişkilidir. Bir ülkenin para birimi zayıflarsa, ekonomik imkanları da azalır. Dolayısıyla ülkenin bölgede ve dünyadaki konumunu koruyabilmek için bu ekonomik büyümeye ihtiyacımız var." dedi.

İran'ın hızlı ve sürekli büyümeye ihtiyacı olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, "Son on yılda çeşitli sebeplerden dolayı ekonomik konularda bir gerileme yaşadık. Bu sebeplerin bir kısmı dış etkenlerle ilgili, bir kısmı da iç faktörlerle ilgili. Yaptırımlar konusu etkili oldu, petrolün değerinin düşürülmesi konusu bir dönem etkili oldu. Dolayısıyla on yıl gerideyiz. Bu geri kalmışlığı telafi etmek kolay bir iş değil ve doğal olarak orta vadede sürekli bir ekonomik büyümeyi gerektiriyor." ifadelerinde bulundu.