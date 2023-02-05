Mısır'dan Süveyş Kanalı ile ilgili açıklama

Süveyş Kanalı İdaresi Genel Müdürü Üsame Rebia, Mısır’da MBC televizyon kanalına telefonla bağlanarak, sosyal medya üzerinden gündeme getirilen iddialara cevap verdi.

Rebia, Süveyş Kanalı’nın işletme hakkının yabancı bir şirkete 99 yıllığına verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Sosyal medyada dolaşan anlaşma metninin tamamen sahte olduğunu vurgulayan Rebia, Süveyş Kanalı yönetiminin Mısır’ın egemenliğinde olduğunu belirterek, kanalın yönetimi konusunda herhangi bir teknik eksiğin olmadığını, personelin yeterli olduğunu kaydetti.

Süveyş Kanalı’nın Mısır dışında birileri tarafından işletilmesinin hiçbir şekilde düşünülmediğini ve bunun mümkün olmadığını belirten Rebia, kanalın 2022’de 8 milyar dolar, bir önceki yıl da 6 milyar 300 milyon dolar gelir getirdiğini iletti.

Öte yandan Süveyş Kanalı İdaresi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, gerçekle ilgisi olmayan yayınları yapan sayfa ve kişilerle ilgili hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.