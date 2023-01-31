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31 Oca 2023 16:54

Burkina Faso'da terör saldırısı: 13 ölü

Burkina Faso'da terör saldırısı: 13 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında çoğu asker 13 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Sahel Bölgesi'ndeki Falangoutou ilçesinde görev yapan jandarma ve gönüllü milislere saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda, 10 jandarma, 2 gönüllü milis ve 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayda, 5 jandarma ve 10 milisin ise yaralandığı kaydedildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1907412

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