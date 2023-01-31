Burkina Faso'da terör saldırısı: 13 ölü

Burkina Faso Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Sahel Bölgesi'ndeki Falangoutou ilçesinde görev yapan jandarma ve gönüllü milislere saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda, 10 jandarma, 2 gönüllü milis ve 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayda, 5 jandarma ve 10 milisin ise yaralandığı kaydedildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: CRI Türkçe