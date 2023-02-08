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8 Şub 2023 17:25

Çin, arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu

Çin, arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, deprem nedeniyle Çin'den Türkiye'ye yardıma gelen arama kurtarma ekibine ilişkin bilgi verdi.

Başkonsolosluk, "2 gruptan oluşan toplam 90 kişilik arama kurtarma ekibinin Adana Havalimanı'na ulaştığını" bildirdi.

Başkonsolosluk, ekibin, "zaman kaybetmeden afet bölgelerine giderek kurtarma çalışmalarına başlayacağını" aktardı.

Başkonsolosluk ayrıca, "50 kişilik bir arama kurtarma ekibinin daha bugün öğlen Çin'den Adana'ya geleceğini" duyurdu.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), dün Türkiye'ye yapılacak acil yardımın ilk partisinin 40 milyon yuan (yaklaşık 5,9 milyon dolar) içereceğini belirterek, depremden etkilenen bölgelere kurtarma ve sağlık ekipleri göndermenin yanı sıra mağdurlara destek için maddi yardım da sağlanacağını bildirdi.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1907546

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