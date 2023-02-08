Çin, arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu

Başkonsolosluk, "2 gruptan oluşan toplam 90 kişilik arama kurtarma ekibinin Adana Havalimanı'na ulaştığını" bildirdi.

Başkonsolosluk, ekibin, "zaman kaybetmeden afet bölgelerine giderek kurtarma çalışmalarına başlayacağını" aktardı.

Başkonsolosluk ayrıca, "50 kişilik bir arama kurtarma ekibinin daha bugün öğlen Çin'den Adana'ya geleceğini" duyurdu.

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), dün Türkiye'ye yapılacak acil yardımın ilk partisinin 40 milyon yuan (yaklaşık 5,9 milyon dolar) içereceğini belirterek, depremden etkilenen bölgelere kurtarma ve sağlık ekipleri göndermenin yanı sıra mağdurlara destek için maddi yardım da sağlanacağını bildirdi.

Kaynak: Cumhuriyet