İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Türk Büyükelçiliğindeki taziye defterini imzaladı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti.

İran Büyükelçisi, burada açılan taziye defterini imzaladı.

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremle başta Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep Diyarbakır olmak üzere bölgedeki birçok kent yıkıma uğradı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 bin 793 kişinin yaralandığını bildirdi.