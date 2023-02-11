Türkmenistan ekonomisi 2022’de 6,2 oranında büyüdü

Türkmenistan medyasına göre Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un başkanlığında Bakanlar Kurulu geniş katılımlı toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları dışında bakanlar, Aşkabat Belediye Başkanı ve il valileri, üniversite rektörleri ve kamu kurum başkanlarının davet edildiği toplantıda, 2022 yılı değerlendirildi.

Bakanlar Kurulu toplantısında verilen rakamlara göre, Türkmenistan Gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi yüzde 6,2 oranında gerçekleştiri. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 6,3, ticaret sektöründe yüzde 8,9 ve tarım sektöründe yüzde 5,7 oranında bir büyüme gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre yatırım hacmi yüzde 14,2, emtia ihracatı yüzde 43,6 arttı.

Söz konusu dönemde yaklaşık 4.000 iş alanı yaratıldı. Enflasyonu belirlenen sınırlar içinde tutulmuştur.

Ülke genelinde 76 adet üretim ve sosyal tesisler hizmete açıldı. 1,5 milyon metrekare ölçümünde yeni konutlar hizmete açıldı.