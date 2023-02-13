Çin'den ABD'ye "Suriye depremi" eleştirisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün Pakin'de düzenlediği basın toplantısında ABD'nin son Suriye yaptırımları kararını değerlendirdi.

ABD yönetiminin “geçici gevşetme” yönünde siyasi şov yapmak yerine Suriye’ye yönelik yaptırımı derhal tamamen kaldırması gerektiğini vurgulayan Sözcü Wenbin, “ABD, geçen uzun süre içinde Suriye’ye askeri müdahale ve yasa dışı tek taraflı yaptırım uyguluyor ve Suriye’de ciddi ekonomik ve toplumsal krize yol açtı. Bu gelişme özellikle Suriye’nin depremle mücadele kapasitesini zayıflattı. Depremin ardından, ABD’nin yasa dışı tek taraflı yaptırımı, Suriye’de depremzedeleri kurtarma için 72 saatlik altın süreye doğrudan engel koydu ve bölgedeki durumu daha da kötüleştirdi." dedi.

CRI Türkçe haber sitesine göre, Wang Wenbin, “Tıpkı Suriyeli uzmanların dediği gibi, ABD yönetiminin gözünde sadece siyaset var, humanizm yok. Biz, ABD yönetimini jeopolitik hesaplaşmayı bir kenara bırakmaya, Suriye’ye yönelik tüm yasa dışı tek taraflı yaptırımları derhal tamamen kaldırmaya ve yeni insani krize yol açmamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Suriye’ye yönelik yaptırımı geçici olarak gevşeteceklerini ileri sürmüştü