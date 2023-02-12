Suriye'de can kayıpları artıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 574'e yükseldi.

Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi görüyor. Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede, geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinin Cinderes beldesi, depremlerden en çok zarar gören yerleşimlerden biri oldu.