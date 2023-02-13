Kahramanmaraş depremi: Kurtarma çabaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. 'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Türk medyasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladıklarını belirterek "Konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık, yerlerini belirledik" ifadelerini kullandı.

AFAD, dün saat 15.55 itibarıyla Maraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini, 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.