İran petrol ürünlerinin Hindistan'a ihracatı 4 kat arttı

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın verilerine göre 2022'de Hindistan ile İran arasındaki ticaret hacmi yüzde 48 artarak 2 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Aralık 2022 döneminde Hindistan'dan İran'a ihracat geçen yıla kıyasla yüzde 44 artışla 1 milyar 847 milyon dolar olurken, İran ise Hindistan'a yüzde 60 artışla 653 milyon dolar tutarında ürün ihraç etti.

Buna göre 2022 yılında İran'dan 175 milyon dolarlık petrol ürünleri ithal edildi.

Haberde İran petrol ürünlerinin Hindistan'a ihracatının 4 kat arttığı kaydedildi.