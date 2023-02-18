İranofobinin ana nedeni İran'ın Filistin'e verdiği destektir

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei Meb'as Bayramı münasebetiyle bugün bir grup hükümet yetkilisi, İslam ülkelerinin temsilcileri ve büyükelçileri ve uluslararası Kuran yarışmalarına katılan konuklar ile bir araya geldi.

Devrim lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, Meb'as Bayramı'nı tebrik ederek, Hz. Muhammed'in (SAV) be'setini Yüce Allah'ın insanlığa verdiği en büyük hediye olarak nitelendirdi.

Ayetullah Hamanei'nin bu görüşmede yaptığı konuşmasından satı başları şöyle:

- Bi'setin bize sunduğu bu hazinelere istinaden İslam dünyasının zaaflarını giderebiliriz.

- Bugün en önemli meselelerimizden biri Filistin meselesidir. Bir millet, bir ülke tamamen sıradan insanların değil, vahşi, kötü niyetli, fasık insanların kontrolünde ve İslam alemi de bunu seyrediyor.

- Bu, İslam dünyasının kendisine de darbe vurmuştur; İslam devletleri ve İslam ülkeleri, kendilerine yönelik, İslam ümmetine yönelik bir saldırı olan böyle bir saldırganlık karşısında sessiz kalmışlar ve bazı durumlarda, özellikle son zamanlarda ne yazık ki buna eşlik etmişlerdir; Bu da bu ülkeleri zayıflatmıştır.

- Bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri artık İslam ülkelerine müdahale etme konusunda kendilerini haklı buluyorlar. Bunlar kendi ülkelerinde kendi sorunlarını çözemiyorlar ancak gelip kendi iddialarına göre İslam ülkelerininin sorunlarını çözmek istiyorlar.

- İslam ülkeleri daha ilk günden Filistin meselesinde kararlı olsalardı; Batı Asya bölgesinin durumu farklı olurdu.

- Filistin milletini elimizden gelen her şekilde savunuyoruz. Bundan dolayı düşmanlar İranofobi projesine odaklanmıştır. Bütün bu sorunların çözümü, kelimenin tam anlamıyla İslami hükümetlerin dayanışma ve işbirliğine geri dönmesidir.