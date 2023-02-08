İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi zaferinin 44. yıldönümü (Fecr Günleri) münasebetiyle bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları ve personelleri ile görüştü.

Ayetullah Hamanei, İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanlarının 8 Şubat 1979’da saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (ra) ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, bu olayın İslami hareketin zafere ulaşmasına etkili bir kapı açtığını söyledi.

İran Ordusu hakkında Ayetullah Hamanei, "Ordunun halkımızın yanında durması gerekiyordu ve böyle de oldu. İran Ordusu aynı zamanda devrimci olarak kaldı. Bu çok önemli, zira her zaman devrimci olarak kalmanın önemine vurgu yapıyordum." dedi.

Ayetullah Hamanei, "Bugün ordumuz devrimin ilk günlerine göre çok daha devrimci, inançlı ve hazırlıklıdır." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı dileğinde bulundu

Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlere de değinen Ayetullah Hamanei, Türkiye ve Suriye halkına taziye dileğinde bulunarak, "Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İran tarafından insani yardımlar gönderildi ve desteklerimiz devam edecektir." diye konuştu.