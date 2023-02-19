İran ile Türkmenistan arasında enerji görüşmesi

İran İhtisas Ekonomi Fuarı, Aşkabat’taki Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın Sergi Merkezi’nde çarşamba günü faaliyetlerine başladı.

Fuarda İran’ın sanayi şirketlerinin ürünleri, ayrıca ülkenin modern teknolojileri ve mühendislik hizmetleri sergilenmektedir.

Fuarın temel amaçları, İranlı şirketlerin üretim ve inşaat sektörlerindeki gelişimlerini tanıtmaktan, ülkeler arasında ticari bağları ilerletmek amacıyla İranlı şirketlere Türkmenistanlı ortakları ve onların talepleriyle ilgili bilgi alabilmeleri için gerekli koşulları oluşturmaktan ibarettir.

Aşkabat'ta bulunan İran Petrol Bakanlığı heyeti fuarın ikinci gününde, Turkmengas, Turkmenneft ve Turkmenchem şirketlerinin yöneticileriyle ayrı ayrı toplantılara katıldı.

İran heyeti başkanı Vahid Reza Zeydiferd, fuara katılan İranlı firmaların petrol endüstrisindeki kabiliyetlerini tanıtırken, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İran'da petrol ve gaz endüstrisinde kullanılan ekipmanların yüzde 70'inden fazlasının ülkede üretildiğine değinen Zeydiferd, Türkmenistan petrol endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ekipmanın tedarikinde işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.