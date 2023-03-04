  1. Dünya
  2. Asya
4 Mar 2023 14:58

Japonya, Rusya’dan petrol alımına yeniden başladı

Japonya, Rusya’dan petrol alımına yeniden başladı

Japonya, Rusya’dan petrol satın almayacağını duyurmasından sekiz ay sonra Rus petrolünün sevkiyatına yeniden başladı.

Ülkenin Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından alınan verilere atıfta bulunan Platts haber ajansı, Rusya’nın Sakhalin-2 petrol ve doğalgaz projesinden 747 bin varil petrolün şimdiden Japonya’ya gönderildiğini bildirirken, haberinde, geçtiğimi yılın mayıs ayında ülkenin başbakanının “Rus petrolünün ithalatını yasaklayacağı” açıklamalarını hatırlattı.

Mayıs ayında toplanan G/ Zirvesi sonrası basına konuşan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, G-7 ile “dayanışma” doğrultusunda prensip gereği Rusya’dan petrol ithalatını yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Gazetemru.com

News Code 1907986

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler