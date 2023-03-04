Japonya, Rusya’dan petrol alımına yeniden başladı

Ülkenin Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından alınan verilere atıfta bulunan Platts haber ajansı, Rusya’nın Sakhalin-2 petrol ve doğalgaz projesinden 747 bin varil petrolün şimdiden Japonya’ya gönderildiğini bildirirken, haberinde, geçtiğimi yılın mayıs ayında ülkenin başbakanının “Rus petrolünün ithalatını yasaklayacağı” açıklamalarını hatırlattı.

Mayıs ayında toplanan G/ Zirvesi sonrası basına konuşan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, G-7 ile “dayanışma” doğrultusunda prensip gereği Rusya’dan petrol ithalatını yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Gazetemru.com