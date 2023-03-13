Oscar ödüllerinde Everything Everywhere All at Once filmi 7 dalda Oscar'a uzandı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenleen Oscar ödülleri bu yıl 95'inci kez yapıldı. Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatro’sunda gerçekleşen ödül törenini Jimmy Kimmel sundu. "Everything Everywhere All at Once" filmi, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Film dallarında ödüle uzanarak, 7 dalda Oscar ödülü kazandı.

Oscar gecesinin sunucusu Jimml Kimmel, "The Banshees of Inisherin" filminde rol alan eşekle sahneye çıktı.

İşte Oscar ödülünü kazanan oyuncular...

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Altın Küre'de de aynı ödülü kazanan Ke Huy Quan, teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamdı. 85 yaşındaki annesine seslenen Quan "Anne ben Oscar aldım" dedi. 1984 yılında Indiana Jones And The Temple Of Doom filminde çocuk oyuncu olan Vietnam asıllı Ke Huy Quan, bir dönem mülteci kampında yaşadığını hatıratıp "Bu bir Amerikan rüyası, hayallerinizi canlı tutun" dedi.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, çok evrenli "Everything Everywhere All at Once" filmindeki IRS ajanı rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazandı.

