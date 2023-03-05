Tebriz'in tarihi güzellikleri Çin'de tanıtılacak

İran ziyareti kapsamında Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan Şanghay Eski Eserler Koleksiyonu Sanat Müzesi Müdürü Hu Muchin, "Tahran ve Erdebil ziyaretlerinin ardından kültür alanında iş birliği kapasitesi tespiti için Tebriz'e geldik." dedi.

Hu Muchin, "İran ile Çin arasında sağlanan kültürel işbirliği anlaşması doğrultusunda Tebriz'in tarihi güzellikleri Şanghay kentinde tanıtılacak." açıklamasını yaptı.

2 binden fazla tarihi eser ve yapıya sahip Doğu Azerbaycan eyaleti turizm ve kültürel miras alanında ülkenin ilk beş eyaleti arasında yer alıyor.