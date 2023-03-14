Moritanya, İsrail ile normalleşme iddialarını yalanladı

Sputnik'e göre Moritanya Hükümet Sözcüsü Muhtar Velid Dahi, ülkesinin Tel Aviv'le normalleşme konusunda görüşmelerde bulunduğuna dair haberleri yalanladı.

Muhtar Velid Dahi, "İsrail ile hiçbir temasımız yok." dedi.

İsrail rejiminin Moritanya, Somali, Nijer ve Endonezya ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda harekete geçtiği iddia edilmişti.

Siyonist Rejim medyası, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in söz konusu ülkelerle ilişkileri normalleştirmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

1999'da kurulan İsrail ve Moritanya arasındaki diplomatik ilişkiler, 2008'de işgal rejiminin Gazze'ye saldırıları sebebiyle kesilmişti.