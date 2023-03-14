Tacikistan, Tahran-Riyad normalleşmesini memnuniyetle karşıladı

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Bakanlık bu eylemi Ortadoğu'da istikrarın güçlendirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Çin'in ev sahipliğinde yapılan yoğun görüşmeler sonucu İran ve Suudi Arabistan, ikili ilişkileri normalleştirmek için anlaştı.

Pekin'deki görüşmelerin ardından İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammad el-Aiban ve Çin Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi üçlü bildiriye imza attı.