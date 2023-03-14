İran-Bahreyn normalleşme görüşmeleri başladı

Sputnik Haber Ajansı'na konuşan Bahreyn Milletvekili Memduh El-Salih'in iddiasına göre, İran ile yapılan normalleşme görüşmeleri kapsamında büyükelçiliklerin yeniden açılması konusu ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani dün İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan normelleşme anlaşmasının dünyada olumlu yankı bulduğuna dikkati çekerek, “Bu olumlu gelişme, Bahreyn ile bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerde gerçekleşebilir. Diplomasi sürecine daha fazla güvenmeliyiz." demişti.