Arap Birliği: Tahran-Riyad anlaşması olumlu bir adım

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Arap Zirvesi'nin önümüzdeki Mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenleneceğini duyurdu.

Ebu Gayt, "Muhtemelen bu zirvenin ana konusu ekonomik olacak ve ihtiyaç sahibi Arap bölgelerine nasıl yardım edileceği incelenecek" dedi.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı olumlu bir adım olarak nitelendirdi ve bunun iki ülke arasında siyasi ve güvenlik istikrar sağlayacağını söyledi.