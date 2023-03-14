Çin'den "Tahran ve Riyad'ın Pekin diyaloğu" açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcü Wang Wenbin, bugünkü günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Çin, İran ve Suudi Arabistan’ın 10 Mart’ta ortak bir bildiri yayımlayarak iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaştığını hatırlatan Wenbin, üç tarafın uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliği güçlendirmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu vurguladı.

Wenbin, uluslararası toplumun övgüsünün, barış ve istikrarın sağlanması ve uzun vadeli asayişin bölgedeki ülkelerin ortak niyeti olduğunu, stratejik bağımsızlığa sadık kalınması ve dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesinin dünya halkının iradesi olduğunu kanıtladığını kaydetti.

Wang Wenbin, Pekin diyaloğunun Suudi Arabistan-İran ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını, Ortadoğu'da barış ve istikrarın yolunu yarattığını, aynı zamanda ülkeler arasındaki çatışma ve farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi konusunda örnek teşkil ettiğini söyledi.

Sözcü, Çin’in Orta Doğu ülkelerinin bağımsızlık içinde dayanışma ve iş birliğini güçlendirerek bölgeyi daha barışçıl, istikrarlı ve refah bir hale getirmek için harcadığı ortak çabaları desteklediğini kaydetti.

Pekin diyaloğunun Küresel Güvenlik İnisiyatifi’nin başarılı bir uygulanması olduğuna dikkat çeken sözcü, blok çatışmasının güvenlik sorununu çözebilen doğru bir yol olmadığını, çatışma yerine diyalog, blok yapma yerine ortaklık, sıfır toplamlı oyun yerine ortak kazanca dayalı yeni tip güvenlik yolunun bölgede ve dünyadaki uzun vadeli asayışın korunması için bir çözüm olduğunu vurguladı.

Orta Doğu'da barış ve huzurun gerçekleşmesi için Çin bilgeliğine katkıda bulunmaya devam edeceklerini ve sorumlu bir büyük ülke olarak davranacaklarını vurgulayan Çinli sözcü, daha fazla ülkenin Küresel Güvenlik İnisiyatifi’nin uygulanması ve kalıcı barış ve güvenlik içindeki bir dünyanın inşa edilmesi için Çin ile birlikte çaba göstermesi arzusunu dile getirdi.

Kaynak: CRI Türkçe