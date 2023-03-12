İran'dan Tahran- Riyad normalleşmesi açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Tahran- Riyad normalleşmesi ile ilgili yayınlanan bildiri şu şekilde:

"İran hükümeti dengeli dış politika ve dinamik diplomasi çerçevesinde yeni bir adım attı. İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla yapılan yoğun ve pragmatik müzakerelerin sonucunda Pekin anlaşması sağlandı.

Tahran bu adımla İran ve bölge halkının yanı sıra komşu ülkelerinin çıkarlarının güvence altına alma ve bölgede barışın sağlanmasında kararlı olduğunu göstermiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti yanı sıra komşu hükümetler Irak ve Umman'ın bu konudaki etkin rolünü takdirle karşılıyoruz".