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30 Nis 2023 13:55

Japonya Başbakanı'ndan Mısır ziyareti

Japonya Başbakanı'ndan Mısır ziyareti

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi bugün Kahire'de bir araya gelecek.

Arap medyasına göre, Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi Sözcüsü Ahmed Fehmi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Afrika turu kapsamında Mısır'a 3 günlük ziyarette bulunacağını açıkladı.

Fehmi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun bugün Kahire'de bir araya geleceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, göreve gelmesi sonrası çıktığı ilk Afrika turunda Mısır, Gana, Kenya ve Mozambike gidecek. Bu tur, Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi öncesi ikili diplomasiye hız kazandırmayı hedefliyor. Kişida, altyapı, sağlık, gıda, enerji ve maden alanlarında ikili işbirliklerini ele alacak ve uluslararası düzenin korunmasına yönelik ülkesinin kararlılığını vurgulayacak.

News Code 1908976

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