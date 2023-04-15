Suriye'deki saldırılarda 23 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

Arap medyasına göre, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, mart ayında Suriye'deki üslere düzenlenen saldırılarda 23 ABD askerinin beyin sarsıntısı geçirdiğini bildirdi.

Mart ayında Suriye'deki ABD üslerine yapılan saldırılarda 25 Amerikan askeri yaralanmış, bir emekli asker de ölmüştü.

Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman insansız hava araçları ve roket saldırılarıyla hedef alınıyor.

Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.