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15 Nis 2023 12:09

Suriye'deki saldırılarda 23 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

Suriye'deki saldırılarda 23 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Suriye'deki üslere düzenlenen saldırılarda çok sayıda ABD askerinin beyin sarsıntısı geçirdiğini doğruladı.

Arap medyasına göre, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, mart ayında Suriye'deki üslere düzenlenen saldırılarda 23 ABD askerinin beyin sarsıntısı geçirdiğini bildirdi.

Mart ayında Suriye'deki ABD üslerine yapılan saldırılarda 25 Amerikan askeri yaralanmış, bir emekli asker de ölmüştü.

Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman insansız hava araçları ve roket saldırılarıyla hedef alınıyor.

Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.

News Code 1908667

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