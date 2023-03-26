Suriye, ABD’nin saldırılarını kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ABD'nin girişimlerinin Suriye'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD’nin girişimlerinin aşırılık yanlısı örgütlerin söz konusu bölgelerdeki halka karşı işlediği suçların uzantısı olduğu gibi, ABD’nin ‘‘yasa dışı’’ askerî birliklerinin Suriye’den petrol çalmaya devam etmesini gizlemeyi amaçladığı bildirildi.

ABD'nin Suriye’deki askeri varlığına son verilmesi gerektiğinin yinelendiği açıklamada, Washington’dan Suriye'deki bölücü ve terörist güçlere destek vermeyi durdurması istendi.

Suriye’nin, topraklarının tamamında egemenliğini yeniden tesis edeceğine işaret edilen açıklamada, diğer ülkelere de ABD'nin düşmanca eylemlerini kınayarak, toprak bütünlüğünü koruma hususunda Suriye ile dayanışma içinde olma çağrısı yapıldı.

Kaynak: CRİ Türkçe