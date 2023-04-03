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3 Nis 2023 16:47

Rusya: İran Milli Futbol Takımı'nı ağırlamak istiyoruz

Rusya: İran Milli Futbol Takımı'nı ağırlamak istiyoruz

Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksandr Dyukov, "İran Milli Futbol Takımı'nı ağırlamak istiyoruz." dedi.

Sport-Ekspress gazetesine konuşan Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksandr Dyukov, Rus futbol takımının yeniden İran ile karşılaşma olasılığına ilişkin, "Tahran'da dostluk maçı yaptık ve Rusya'da da böyle bir maçın yapılmasını konuştuk." dedi.

Dyukov, "Rusya Futbol Federasyonu, bu sene veya gelecek sene İran takımını ağırlamak istiyoruz.Takvime bakacağız." dedi.

Rusya ile İran milli takımları, 23 Mart'ta düzenlenen dostluk maçı kapsamında başkent Tahran’daki Azadi Stadyum’unda karşılaştı.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Golleri penaltılardan Miranchuk ile Taremi attı.

News Code 1908439

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